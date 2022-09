Elezioni, Letta fa flop: a Palermo piazza mezza vuota (Di venerdì 23 settembre 2022) Ormai è faida all’interno degli uffici del Partito Democratico. Ieri sera, il segretario del movimento, Enrico Letta, si trovava in Sicilia, a Palermo, per la chiusura della campagna elettorale di Caterina Chinnici, candidata dem alla presidenza della regione, già magistrato ed europarlamentare dal 2014. L’ultimo comizio si è tenuto in una piazza Sant’Anna semivuota, cupa, senza bandiere e simboli di partito. Un po’ la rappresentazione degli umori (neri), che sussistono all’interno della segreteria piddina. Da una parte, i militanti locali contestano alla candidata “una campagna elettorale moscia”: “Dopo il voto, il Pd nazionale, regionale e provinciale dovrà rispondere a molte domande e spiegare alcune scelte incomprensibili“, afferma Fabio Giambrone, ex vice sindaco ed oggi consigliere comunale. Quest’ultimo, insieme ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 23 settembre 2022) Ormai è faida all’interno degli uffici del Partito Democratico. Ieri sera, il segretario del movimento, Enrico, si trovava in Sicilia, a, per la chiusura della campagna elettorale di Caterina Chinnici, candidata dem alla presidenza della regione, già magistrato ed europarlamentare dal 2014. L’ultimo comizio si è tenuto in unaSant’Anna semi, cupa, senza bandiere e simboli di partito. Un po’ la rappresentazione degli umori (neri), che sussistono all’interno della segreteria piddina. Da una parte, i militanti locali contestano alla candidata “una campagna elettorale moscia”: “Dopo il voto, il Pd nazionale, regionale e provinciale dovrà rispondere a molte domande e spiegare alcune scelte incomprensibili“, afferma Fabio Giambrone, ex vice sindaco ed oggi consigliere comunale. Quest’ultimo, insieme ...

