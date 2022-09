Covid, vaccini aggiornati per over 12 come quarta dose: la circolare (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – I vaccini bivalenti anti-Covid aggiornati alle sottovarianti Omicron 1 e Omicron 4-5, “tenuto conto dell’indicazione di utilizzo autorizzata da Ema e Aifa, potranno essere resi disponibili, su richiesta dell’interessato, come seconda dose di richiamo per la vaccinazione dei soggetti di almeno 12 anni di età, che abbiano già ricevuto la prima dose di richiamo da almeno 120 giorni”. Lo precisano ministero della Salute, Consiglio superiore di sanità, Agenzia italiana del farmaco e Istituto superiore di sanità, in una circolare ministeriale di ‘Aggiornamento delle indicazioni sull’utilizzo dei vaccini a m-Rna bivalenti’. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – Ibivalenti anti-alle sottovarianti Omicron 1 e Omicron 4-5, “tenuto conto dell’indicazione di utilizzo autorizzata da Ema e Aifa, potranno essere resi disponibili, su richiesta dell’interessato,secondadi richiamo per la vaccinazione dei soggetti di almeno 12 anni di età, che abbiano già ricevuto la primadi richiamo da almeno 120 giorni”. Lo precisano ministero della Salute, Consiglio superiore di sanità, Agenzia italiana del farmaco e Istituto superiore di sanità, in unaministeriale di ‘Aggiornamento delle indicazioni sull’utilizzo deia m-Rna bivalenti’. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

