Ciclismo, Mondiali Wollongong 2022 prova in linea donne Elite stanotte in tv: orari e diretta streaming (Di venerdì 23 settembre 2022) Il Mondiale di Ciclismo su strada 2022 entra sempre più nel vivo a Wollongong (Australia), dove stanotte andrà in scena la prova in linea donne Elite. Grande attesa per l’Italia, che cercherà di sfidare la corazzata olandese e confermare il titolo ottenuto dodici mesi fa nelle Fiandre con Elisa Balsamo. Proprio la campionessa uscente, insieme alla veterana Elisa Longo Borghini, sarà la capitana azzurra in una squadra che comprende anche Marta Bastianelli, Sofia Bertizzolo, Elena Cecchini, Silvia Persico, Vittoria Guazzini e Silvia Zanardi. Balsamo, Longo Borghini e Guazzini sono inoltre reduci dall’argento della Team Mixed Relay. Andiamo quindi a scoprire quando e come seguire la corsa in tempo reale. Mondiali ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 settembre 2022) Il Mondiale disu stradaentra sempre più nel vivo a(Australia), doveandrà in scena lain. Grande attesa per l’Italia, che cercherà di sfidare la corazzata olandese e confermare il titolo ottenuto dodici mesi fa nelle Fiandre con Elisa Balsamo. Proprio la campionessa uscente, insieme alla veterana Elisa Longo Borghini, sarà la capitana azzurra in una squadra che comprende anche Marta Bastianelli, Sofia Bertizzolo, Elena Cecchini, Silvia Persico, Vittoria Guazzini e Silvia Zanardi. Balsamo, Longo Borghini e Guazzini sono inoltre reduci dall’argento della Team Mixed Relay. Andiamo quindi a scoprire quando e come seguire la corsa in tempo reale....

Eurosport_IT : ???????????????? ????????????????!!!!! ???????? Vittoria Guazzini è la campionessa del mondo a crono Under 23! - Eurosport_IT : Che mondiale per Emil Herzog: dopo il bronzo a crono, ora è campione del mondo in linea! ???????????… - zazoomblog : LIVE Ciclismo Mondiali U23 2022 in DIRETTA: attaccano in sei 2’55” di vantaggio sul plotone - #Ciclismo #Mondiali… - zazoomblog : LIVE Ciclismo Mondiali U23 2022 in DIRETTA: attaccano in sei 2’45” di vantaggio sul plotone - #Ciclismo #Mondiali… - zazoomblog : LIVE Ciclismo Mondiali U23 2022 in DIRETTA: parte ufficialmente la prova in quel di Wollongong! - #Ciclismo… -