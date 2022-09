Basket, Supercoppa Serie A2 2022: San Severo batte Udine e vola in finale (Di venerdì 23 settembre 2022) L’Allianz Pazienza San Severo è la prima finalista della Supercoppa Serie A2 2022 di Basket. Bogliardi e compagni hanno sconfitto l’Apu Old Wild West Udine con il punteggio di 71-68, conquistando l’accesso all’ultimo atto dove incontreranno la vincente tra Acqua S.Bernardo Cantù e Vanoli Basket Cremona. LA PARTITA – Primo quarto equilibrato fino alla parte finale, dove i padroni di casa hanno preso il largo dal 12-13 al 17-13 con una tripla di Fabi e due punti di Ly-Lee. Udine si avvicina in apertura di primo quarto sul 17-16 con una tripla di Mussini e trova il sorpasso con Esposito sul 17-18, ma nella seconda parte di parziale è dominio di San Severo che trova il massimo vantaggio sul 35-27 con tre punti di Lupusor ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 settembre 2022) L’Allianz Pazienza Sanè la prima finalista dellaA2di. Bogliardi e compagni hanno sconfitto l’Apu Old Wild Westcon il punteggio di 71-68, conquistando l’accesso all’ultimo atto dove incontreranno la vincente tra Acqua S.Bernardo Cantù e VanoliCremona. LA PARTITA – Primo quarto equilibrato fino alla parte, dove i padroni di casa hanno preso il largo dal 12-13 al 17-13 con una tripla di Fabi e due punti di Ly-Lee.si avvicina in apertura di primo quarto sul 17-16 con una tripla di Mussini e trova il sorpasso con Esposito sul 17-18, ma nella seconda parte di parziale è dominio di Sanche trova il massimo vantaggio sul 35-27 con tre punti di Lupusor ...

