Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2022 ore 15:30 (Di giovedì 22 settembre 2022) Viabilità DEL 21 SETTEMBRE 2022 ORE 15.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUBITO UN INCIDENTE SULL AUTOSTARDA A12 CIVITAVECCHIA Roma CHE PROVOCA CODE ALTEZZA TORRIMPIETRA A CAUSA DI UN RIBALTAMENTO DI UN MEZZO PESANTE IN CORSIA DI EMERGENZA VERSO LA CAPITALE CèE MOLTO TRAFFICO NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E IL RACCORDO E SULLA TIBURTINA ALTEZZA SETTEVILLE PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI CHE CREANO DISAGI ALLA VIABILITA’ SULLA CASSIA BIS CONSUETE CODE NELLE DUE DIREZIONI ALTEZZA SVINCOLO VIA DELLA GIUSTINIANA CON LA CHIUSURA PREVISTA DEI CANTIERI NELLA SERATA DI DOMANI VENERDI 23 SEMPRE PER CANTIERI ALTRE CODE NELLE DUE DIREZIONI SULLA VI APONTINA ALTEZZA SPINACETO SPOSTIAMOCI SULLA REGIONALE DI FIUGGI TRA I ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 settembre 2022)DEL 21 SETTEMBREORE 15.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUBITO UN INCIDENTE SULL AUTOSTARDA A12 CIVITAVECCHIACHE PROVOCA CODE ALTEZZA TORRIMPIETRA A CAUSA DI UN RIBALTAMENTO DI UN MEZZO PESANTE IN CORSIA DI EMERGENZA VERSO LA CAPITALE CèE MOLTO TRAFFICO NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E IL RACCORDO E SULLA TIBURTINA ALTEZZA SETTEVILLE PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI CHE CREANO DISAGI ALLA VIABILITA’ SULLA CASSIA BIS CONSUETE CODE NELLE DUE DIREZIONI ALTEZZA SVINCOLO VIA DELLA GIUSTINIANA CON LA CHIUSURA PREVISTA DEI CANTIERI NELLA SERATA DI DOMANI VENERDI 23 SEMPRE PER CANTIERI ALTRE CODE NELLE DUE DIREZIONI SULLA VI APONTINA ALTEZZA SPINACETO SPOSTIAMOCI SULLA REGIONALE DI FIUGGI TRA I ...

romamobilita : #Roma #viabilità Riaperto il tratto di viale Ionio tra piazza Talenti e via Lampedusa. - romamobilita : #viabilità #Roma, rallentamenti sulla Circonvallazione Gianicolense tra Piazza Flavio Biondo-Stazione Trastevere e Viale dei Colli Portuensi - romamobilita : #viabilità #Roma, rallentamenti sul Lungotevere tra Ponte Garibaldi e Ponte Cavour - romamobilita : #viabilità #Roma, rallentamenti in via Trionfale tra Piazza di Monte Gaudio e Ospedale San Filippo Neri - romamobilita : #viabilità #Roma, rallentamenti in via Tuscolana tra piazza Sulmona e Arco di Travertino -