Ultime Notizie – Engineering | ottenute autorizzazioni per closing acquisizione Be Shaping The Future

Engineering comunica che si sono realizzate tutte le condizioni Antitrust e golden power per l'acquisto del 43,209% di Be Shaping The Future, essendo state ottenute tutte le autorizzazioni e i consensi richiesti dalle applicabili legislazioni. Lo comunica una nota, nella quale si indica come data del closing dell'operazione il prossimo 26 settembre.

