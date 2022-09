Tennis | Atp Metz | Sonego ai quarti di finale

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ROGER FEDERER ANNUNCIA IL RITIRO 'La Laver Cup sarà il mio ultimo torneo. È stata un'avventura inc… - Gazzetta_it : Laver Cup, domani #Federer in doppio con #Nadal. Rafa: 'Sarà incredibile' - Croxxxbee : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS ATP 250 Metz, #Sonego batte #Simon 7-6, 6-4 Ai quarti affronterà lo statunitense #Korda #SkySport #SkyTennis - sportface2016 : #MoselleOpen | Segnali di #Sonego: sconfitto #Simon agli ottavi di finale - Tennis_Ita : ATP 250 Metz, Sonego approda ai quarti di finale: battuto Gilles Simon in due set -

L'azzurro batte Simon in due set e ora attende Korda METZ (FRANCIA) - Lorenzo Sonego si qualifica per i quarti di finale nel "Moselle Open",250 dotato di un montepremi di 534.555 euro che si sta disputando sul veloce indoor di Metz, in Francia. Il 27enne torinese, n.65 del ranking, dopo aver sconfitto in due set il russo Aslan ...Nadal, che ha affrontato Federer per la prima volta nel 2004 nell'Tour, ha dichiarato di ... Nadal, che ha vinto il record di 22 titoli del Grande Slam in singolare nelmaschile, ha ...Metz, 22 set. – (Adnkronos) – Lorenzo Sonego si qualifica ai quarti di finale del torneo Atp 250 di Metz (veloce indoor, montepremi 534.555 euro). L’azzurro, numero 65 del mondo, supera il francese Gi ...Il piemontese soffre nel primo set, ma la spunta al tie-break; tutto più facile nel secondo. Affronterà ora Sebastian Korda per conquistare la seconda semifinale della stagione ...