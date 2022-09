Lo Sharjah piazza un altro colpo | oltre Pjanic | un altro ex giallorosso pronto a firmare!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 22 settembre 2022) Dopo il gol siglato allo scadere in quel caldissimo 10 aprile 2018 allo stadio Olimpico nel ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Barcellona, apice massimo della sua carriera ed essere poi passato al Napoli con tutte le aspettative di un vero e proprio top di categoria, formando, almeno sulla carta, una coppia difensiva con Kalidou Koulibaly di primissimo livello, la carriera di Kostas Manolas sembrava dover decollare step by step. Manolas CalciomercatoIn seguito all’esperienza tutt’che da ricordare in maglia azzurra, il centrale greco aveva deciso di tornare in patria, all’Olympiakos, dopo essere stato accolto al Pireo come un personaggio mitico che viveva sopra un monte abbastanza conosciuto da quelle parti. Ma neanche in patria l’ex Roma e Napoli ha saputo trovare una propria dimensione, ...