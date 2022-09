Il Covid risale | 22 527 casi e 60 morti | positività su al 13 | 6%

(Di giovedì 22 settembre 2022) AGI - Ancora in risalita, come si registra da qualche giorno, la curva epidemica in Italia. Sono 22.527 i nuovidinelle ultime 24 ore, contro i 21.190 di ieri ma soprattutto i 17.978 di giovedì scorso. I tamponi processati sono 165.415 (ieri 166.500 ) con un tasso di positivita' che dal 12,7% sale al 13,6%. I decessi di oggi sono 60 (ieri 46), per un totale da inizio pandemia di 176.775. Le terapie intensive scendono di 8 unità (ieri -4) ed ora sono 138 con 9 ingressi del giorno; in calo anche i ricoveri ordinari, 66 in meno (ieri -79), per un totale di 3.350. La regione con il maggior numero die' la Lombardia con 3.841 contagi, seguita da Veneto (+3.134), Lazio (+2.227), Piemonte (+2.221) e Campania (+1.756). Il numero totale deida inizio pandemia sale a 22.241.369. I dimessi/guariti delle ...

