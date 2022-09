Globe Theatre a Roma, crolla parte della scalinata: Quindici ragazzi (tra 16 e 17 anni) coinvolti, 2 feriti (Di giovedì 22 settembre 2022) Crollo al Globe Theatre di Roma. Una parte della struttura ha ceduto durante uno spettacolo teatrale a cui stava assistendo un gruppo di studenti. Due ragazzi sono rimasti feriti e... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 22 settembre 2022) Crollo aldi. Unastruttura ha ceduto durante uno spettacolo teatrale a cui stava assistendo un gruppo di studenti. Duesono rimastie...

vigilidelfuoco : ?? #Roma, crollo parziale di una scalinata del Globe Theatre a Villa Borghese durante l’esodo a fine spettacolo. Coi… - Adnkronos : +++ #Roma, crollo al Globe Theatre: 15 ragazzi coinvolti, 6 in ospedale. +++ - lacittanews : Una scala del Globe Theatre, il teatro all'interno di Villa Borghese a Roma, è crollata al termine di uno spettacol… - MonaldieSorti : RT @rep_roma: Cede la scala al Globe Theatre di Villa Borghese: ambulanze sul posto per studenti feriti nel crollo. Erano allo spettacolo d… - MonaldieSorti : RT @Adnkronos: +++ #Roma, crollo al Globe Theatre: 15 ragazzi coinvolti, 6 in ospedale. +++ -