Genova, nuove scosse di terremoto in Val Bisagno: epicentro a Bargagli, magnitudo 4.1. Pieve Ligure, danni ad una chiesa. Ripresa la circolazione dei treni. Nella notte scosse di assestamento (Di giovedì 22 settembre 2022) Il sisma è stato avvertito in tutta la provincia, ma anche alla Spezia e a Savona. Tra le 15:39 e le 18 sono arrivate 303 telefonate alla centrale operativa del 112

