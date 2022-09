(Di giovedì 22 settembre 2022) Kim si è preso la difesa del Napoli. Oggi ladello Sport gli dedica un pezzo riportando anche alcuni dati statistici che ne mostrano la potenza. “è lui il leader della difesa e uno dei più autorevoli del nuovo gruppo”. “Un dato su tutti: neiè ilnel nostro campionato, solo l’attaccante francese del Verona Thomas Henry gli è pari (24). Una caratteristica, quella del sudcoreano, non solo difensiva. Perché oltre all’altezza e a un buono stacco in elevazione conta soprattutto il tempismo. E con il tempismo Kim si è fatto notare anche sui calci d’angolo ed ha giàto 2 gol. Anche in questo caso migliordellaA. L’altro, con due reti, è Simone Bastoni che nasce “quinto” a sinistra, ma che attualmente gioca in mediana nello ...

IlNapolista

... Olivier Giroud -Min Jae Ladello Sport mette a confronto Kalidou Koulibaly e il difensore che il Napoli ha comprato in estate per sostituirlo:. Il giudizio è il seguente: Koulibaly ...Il Napoli ha pescato, nel mare grosso di affari a volte un po' pericolosi, come meglio non avrebbe potuto: Kwara e- già, le iniziali di Koulibaly, Insigne e Mertens - sono lì a testimoniare ... Gazzetta: Kim è il migliore in Serie A nei duelli aerei ed è il difensore che segna di più - ilNapolista Gli interventi del coreano sanno di calcio antico. Non ha tecnica raffinata ma è concreto e difficilmente superabile in marcatura e bravo ad uscire palla al piede ...Alla prima sosta del campionato, la rubrica Pagellando vi propone una sorta di retrospettiva basata sulla media-voto degli inviati di calciomercato.com. Avremo come di consueto una formazione top e un ...