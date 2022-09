Elezioni: Calenda-Picierno, ancora un round social sul caso Richetti (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 22 set (Adnkronos) - ancora un botta e risposta sui social tra Carlo Calenda e Pina Picierno sul caso che vede protagonista il senatore di Azione Matteo Richetti. "Aspettiamo sempre le scuse di @pinapic @pdnetwork e le dimissioni del direttore di @fanpage", inizia al mattino Calenda postando su Twitter una foto con gli articoli dedicati a Lodovica Rogati. A stretto giro arriva la replica della vice presidente del Parlamento europeo: "Il famoso garantismo secondo Calenda: vale solo per gli amici. Complimenti vivissimi. Italia sul serissimo". Il leader di Azione non ci sta, è risponde sempre su Twitter: "Ma un semplice: scusatemi ho accusato di molestie un ex collega di partito, sulla base di un filmato anonimo, durante una campagna elettorale, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 22 set (Adnkronos) -un botta e risposta suitra Carloe Pinasulche vede protagonista il senatore di Azione Matteo. "Aspettiamo sempre le scuse di @pinapic @pdnetwork e le dimissioni del direttore di @fanpage", inizia al mattinopostando su Twitter una foto con gli articoli dedicati a Lodovica Rogati. A stretto giro arriva la replica della vice presidente del Parlamento europeo: "Il famoso garantismo secondo: vale solo per gli amici. Complimenti vivissimi. Italia sul serissimo". Il leader di Azione non ci sta, è risponde sempre su Twitter: "Ma un semplice: scusatemi ho accusato di molestie un ex collega di partito, sulla base di un filmato anonimo, durante una campagna elettorale, ...

MarcelloFoa : Ma se #Draghi è così popolare, se la sua agenda è così prodigiosa, perchè i partiti che lo sostengono (dal #Pd a… - Adnkronos : #Elezioni, Calenda: 'Centrodestra non regge, rischio è lo sfascio non il fascio'. - La7tv : #ottoemezzo Il giudizio di @pbersani su #Calenda e #Renzi: 'Stanno lì in mezzo per essere buoni per tutti gli usi.… - c_delvecchio : RT @tartaro7: La ciotola multiverso di Canoanziano e i risultati elettorali. (1/3) #elezioni #elezionipolitiche2022 #Letta #Meloni #Calenda… - disubbipaolo : RT @tartaro7: La ciotola multiverso di Canoanziano e i risultati elettorali. (1/3) #elezioni #elezionipolitiche2022 #Letta #Meloni #Calenda… -