Elenoire Ferruzzi confessa ad Alberto De Pisis di essersi presa una cotta per un vippone in Casa (Di giovedì 22 settembre 2022) Elenoire Ferruzzi è single e non cerca l'amore, anche se al Grande Fratello Vip si è presa una cotta per un vippone. Nonostante inizialmente avesse puntato Antonino Spinalbese, a catturare le attenzioni di Elenoire Ferruzzi è stato Luca Salatino. I due, infatti, hanno passato le prime 48 ore a stuzzicarsi a vicenda fra citazioni di film di Carlo Verdone e improbabili karaoke. Quel che però per l'ex tronista è un gioco, per la Ferruzzi no. Parlando con Alberto De Pisis gli ha infatti confessato di essersi in qualche modo invaghita di lui. "Lui è molto innamorato ed ha timore che lei possa essere gelosa", la risposta diplomatica di Alberto – che giusto ieri ha ...

