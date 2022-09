De Sciglio cambia tutto: il destino del terzino stravolto in un attimo (Di giovedì 22 settembre 2022) In una prima parte di stagione non positiva, la Juventus deve fare i conti anche con la situazione intorno a De Sciglio. Ecco cosa succede. La sosta per le nazionali dovrà essere fondamentale per la stagione della Juventus; i bianconeri, dopo le difficoltà dell’inizio sia in campionato sia in Champions League, hanno assolutamente bisogno di cambiare passo per non perdere ulteriore terreno dalla prima in classifica e per passare il girone della massima competizione europea. Allegri ha bisogno di trovare soluzioni il prima possibile visto le poche certezze e i molti problemi manifestati dai bianconeri. LaPresseAbbiamo parlato do poche certezze, al momento, in casa Juventus; gli stessi Di Maria e Vlahovic stanno faticando ad imporsi secondo le loro qualità. Il primo ha manifestato tutto il suo nervosismo con la gomitata rifilata ad Izzo ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 22 settembre 2022) In una prima parte di stagione non positiva, la Juventus deve fare i conti anche con la situazione intorno a De. Ecco cosa succede. La sosta per le nazionali dovrà essere fondamentale per la stagione della Juventus; i bianconeri, dopo le difficoltà dell’inizio sia in campionato sia in Champions League, hanno assolutamente bisogno dire passo per non perdere ulteriore terreno dalla prima in classifica e per passare il girone della massima competizione europea. Allegri ha bisogno di trovare soluzioni il prima possibile visto le poche certezze e i molti problemi manifestati dai bianconeri. LaPresseAbbiamo parlato do poche certezze, al momento, in casa Juventus; gli stessi Di Maria e Vlahovic stanno faticando ad imporsi secondo le loro qualità. Il primo ha manifestatoil suo nervosismo con la gomitata rifilata ad Izzo ...

