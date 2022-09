Coloranti bio per il tessile: nasce la partnership tra Albini Next e Bgreen Technologies (Di giovedì 22 settembre 2022) Albini Next, il think thank di Albini Group nato nel 2019 con l’obiettivo di tracciare nuove frontiere cercando soluzioni innovative per creare i tessuti del futuro, annuncia una partnership con BgreenTechnologies, nata con il supporto del team di Kilometro Rosso, l’innovation district leader in Europa nell’ambito della ricerca e del trasferimento tecnologico, che oggi ospita oltre 75 realtà – aziende, laboratori e centri di ricerca -, con oltre 2.000 persone che quotidianamente lavorano nel campus. “Creare sinergie tra realtà apparentemente distanti è una delle mission del nostro Parco tecnologico – afferma Salvatore Majorana, Direttore di Kilometro Rosso – La nascita di questa partnership è per noi un orgoglio e una storia di successo da raccontare. Al Kilometro ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 22 settembre 2022), il think thank diGroup nato nel 2019 con l’obiettivo di tracciare nuove frontiere cercando soluzioni innovative per creare i tessuti del futuro, annuncia unacon, nata con il supporto del team di Kilometro Rosso, l’innovation district leader in Europa nell’ambito della ricerca e del trasferimento tecnologico, che oggi ospita oltre 75 realtà – aziende, laboratori e centri di ricerca -, con oltre 2.000 persone che quotidianamente lavorano nel campus. “Creare sinergie tra realtà apparentemente distanti è una delle mission del nostro Parco tecnologico – afferma Salvatore Majorana, Direttore di Kilometro Rosso – La nascita di questaè per noi un orgoglio e una storia di successo da raccontare. Al Kilometro ...

