C' è stata una scossa di terremoto nel Catanese

AGI - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 si è verificata a 4 km da Paternò, nel Catanese, alle ore 4.21 di notte. La scossa sismica, a una profondità di 10 km, è stata registrata dall'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia).

