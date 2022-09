Addio al tronista di Uomini e Donne, così è morto Manuel Vallicella (Di giovedì 22 settembre 2022) Si sarebbe tolto la vita nel suo studio dove amava tatuare e i motivi del suo gesto estremo sarebbero legati alla perdita della madre, morta 3 anni prima. La morte di Manuel e il racconto dell’amico La notizia della morte di Manuel Achille Vallicella, ex corteggiatore e poi tronista di Uomini e Donne, è stata L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 22 settembre 2022) Si sarebbe tolto la vita nel suo studio dove amava tatuare e i motivi del suo gesto estremo sarebbero legati alla perdita della madre, morta 3 anni prima. La morte die il racconto dell’amico La notizia della morte diAchille, ex corteggiatore e poidi, è stata L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

