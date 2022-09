Ultime Notizie – Elezioni 2022, Renzi: “Pd è ‘generico’ del M5s, Letta ora va a casa” (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Letta ha detto che Renzi vuole distruggere il Pd, no caro Enrico fai tutto da solo. Hai proposto di aumentare le tasse, una follia. Abbiamo tasse più alte della media europea. Il Pd aveva fatto il Jobs Act che unito a industria 4.0 ha creato un milione di posti di lavoro e oggi la rinnega. Oggi dicono che sono per il reddito di cittadinanza, non è che cambiano idea ormai possono cambiare nome in M5S, sono il loro ‘generico’. Stanno facendo campagna per Meloni o per M5S”. Così Matteo Renzi in un evento pubblico a Frosinone. “Non facciamo polemica politica per quello che è successo qui a Frosinone – prosegue il leader di Iv – : o il Pd sta con noi o con i 5 Stelle, ci dicano cosa intendono fare. Non tanto Letta che la settimana prossima va a casa. Dove guarderanno? All’area riformista ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 21 settembre 2022) “ha detto chevuole distruggere il Pd, no caro Enrico fai tutto da solo. Hai proposto di aumentare le tasse, una follia. Abbiamo tasse più alte della media europea. Il Pd aveva fatto il Jobs Act che unito a industria 4.0 ha creato un milione di posti di lavoro e oggi la rinnega. Oggi dicono che sono per il reddito di cittadinanza, non è che cambiano idea ormai possono cambiare nome in M5S, sono il loro. Stanno facendo campagna per Meloni o per M5S”. Così Matteoin un evento pubblico a Frosinone. “Non facciamo polemica politica per quello che è successo qui a Frosinone – prosegue il leader di Iv – : o il Pd sta con noi o con i 5 Stelle, ci dicano cosa intendono fare. Non tantoche la settimana prossima va a. Dove guarderanno? All’area riformista ...

sole24ore : ?? Putin dichiara una mobilitazione parziale in Russia, richiamando i militari della riserva:… - sole24ore : #Ucraina ultime notizie. #Putin dichiara mobilitazione parziale in #Russia: decreto già firmato @sole24ore… - agorarai : Le ultime notizie dall'Ucraina con @veronicaRAN24 #agorarai #21settembre - PioDag : @apri_la_mente Dal corrierino dei lattanti le ultime notizie. - TuttoASRoma : DYBALA: “Mou mi chiamò per venire alla Roma e mi disse che voleva facessi per lui quello che feci da rivale” -