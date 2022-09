Sfida Ciocchetti-Mancini, scontro tra big a Fiumicino (Di mercoledì 21 settembre 2022) È una partita di grande impatto politico quella che si gioca nel collegio uninominale 6 della Camera dei Deputati, che abbraccia tutto il Comune di Fiumicino e parte di quello di Roma, in particolare il Municipio XI (Arvalia Portuense) e il XII (Monte Verde). I protagonisti principali di questa Sfida sono due pesi massimi della politica romana. Il centrodestra, che ha solide possibilità di conquistare il seggio, mette in campo Luciano Ciocchetti. Protagonista di oltre quarant'anni di politica romana, dato che il suo esordio risale al 1981, nella Dc, quando venne eletto consigliere circoscrizionale in XII. Il suo cursus honorum lo vede tre volte deputato, consigliere provinciale e regionale, vicepresidente della giunta regionale, durante la breve esperienza di Renata Polverini. Sempre con l'Udc. Due volte provò la ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 21 settembre 2022) È una partita di grande impatto politico quella che si gioca nel collegio uninominale 6 della Camera dei Deputati, che abbraccia tutto il Comune die parte di quello di Roma, in particolare il Municipio XI (Arvalia Portuense) e il XII (Monte Verde). I protagonisti principali di questasono due pesi massimi della politica romana. Il centrodestra, che ha solide possibilità di conquistare il seggio, mette in campo Luciano. Protagonista di oltre quarant'anni di politica romana, dato che il suo esordio risale al 1981, nella Dc, quando venne eletto consigliere circoscrizionale in XII. Il suo cursus honorum lo vede tre volte deputato, consigliere provinciale e regionale, vicepresidente della giunta regionale, durante la breve esperienza di Renata Polverini. Sempre con l'Udc. Due volte provò la ...

