"Non lo sopportava": il retroscena-terremoto sulla caduta di Draghi (Di mercoledì 21 settembre 2022) Enrico Letta ai microfoni di Zapping su Radio Uno svela un retroscena sulla caduta di Mario Draghi. Il leader del Pd spiega come è nato lo sgambetto voluto da Conte al premier dimissionario: "Conte non sopportava di avere Draghi come successore a Palazzo Chigi e alla fine ci è riuscito a farlo cadere; Berlusconi e Salvini hanno pensato di avere più margine di manovra". Insomma dietro la caduta di Draghi ci sarebbe anche una rivalità personale tra Conte e lo stesso premier uscente. ù Poi Letta non è riuscito a resistere alla tentazione di attaccare il centrodestra e così ha nuovamente sparato a zero: "Non hanno capito l'enormità del problema energia e che Draghi ha capacità di interlocuzione in Europa, che non credo che abbia ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Enrico Letta ai microfoni di Zapping su Radio Uno svela undi Mario. Il leader del Pd spiega come è nato lo sgambetto voluto da Conte al premier dimissionario: "Conte nondi averecome successore a Palazzo Chigi e alla fine ci è riuscito a farlo cadere; Berlusconi e Salvini hanno pensato di avere più margine di manovra". Insomma dietro ladici sarebbe anche una rivalità personale tra Conte e lo stesso premier uscente. ù Poi Letta non è riuscito a resistere alla tentazione di attaccare il centrodestra e così ha nuovamente sparato a zero: "Non hanno capito l'enormità del problema energia e cheha capacità di interlocuzione in Europa, che non credo che abbia ...

cinzia19672 : RT @Brentancarla: @piovebirra Se vai a votare pdiota stai a casa, se invece sei contro pdioti e fantocci, vota almeno un antisistema, non c… - Brentancarla : @piovebirra Se vai a votare pdiota stai a casa, se invece sei contro pdioti e fantocci, vota almeno un antisistema,… - Mairim212 : @sonostronzaaa Povero cucciolo....avrà avuto il cuore frantumato, non sopportava tutto questo dolore ?? - pol_petta : @FraLauricella Mia nonna, parlo degli anni 60/70 commentava le canzoni dell'epoca dicendo che non sopportava 'sti z… - anninaa00 : @Stasit08 @caltagirone96 Piedi lerci perché camminava scalza ma le ascelle pezzate di Jessica non le sopportava per… -