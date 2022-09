L’ultima trasmissione di Sua Maestà

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Un’ultimaper una monarca il cui regno ha affiancato l’ascesa della TV The New York Times, di James Poniewozik, pag. 12 La televisione ha fatto conoscere al mondo la Regina Elisabetta II. Era giusto che la televisione la vedesse uscire di scena. I sette decenni di regno della regina hanno attraversato quasi esattamente l’era della televisione moderna. La sua incoronazione nel 1953 ha dato inizio all’era degli spettacoli video globali. Il suo funerale, lunedì, è stato un corteo a colori accessibile a miliardi di persone. È statadimostrazione della forza di due istituzioni: la grandezza concentrata della monarchia britannica e il potere accumulato dalla televisione per portare gli spettatori in ogni angolo del mondo. “Devo essere vista per essere creduta”, avrebbe detto una volta Elisabetta. Non era tanto un vanto quanto il ...