Lazio: sempre il solito problema di testa, ma c’è tempo per svoltare (Di mercoledì 21 settembre 2022) Per anni in casa Lazio si è parlato di mancato salto di qualità. Una campagna acquisti che non decollava mai e le solite mancanze circa una rosa lunga capace di affrontare tre competizioni. I biancocelesti sotto certi aspetti possono dichiararsi quasi degli eterni incompiuti, incapaci di lasciare un segno netto nelle loro stagioni. Quest’anno sembrava essere il punto della svolta, ma davanti ai primi esami sono arrivate le solite risposte. D’altro canto però, mai come in questa annata la situazione potrebbe raggiungere un punto di svolta. Lazio, ti manca la mentalità La Lazio durante un’esultanza (Credits: SS Lazio Facebook)Bisogna renderlo esplicito: la Lazio ha oggettivamente una rosa sulla carta capace di lottare per i primi posti. Un dato che infatti al momento è stato rispecchiato dalla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 settembre 2022) Per anni in casasi è parlato di mancato salto di qualità. Una campagna acquisti che non decollava mai e le solite mancanze circa una rosa lunga capace di affrontare tre competizioni. I biancocelesti sotto certi aspetti possono dichiararsi quasi degli eterni incompiuti, incapaci di lasciare un segno netto nelle loro stagioni. Quest’anno sembrava essere il punto della svolta, ma davanti ai primi esami sono arrivate le solite risposte. D’altro canto però, mai come in questa annata la situazione potrebbe raggiungere un punto di svolta., ti manca la mentalità Ladurante un’esultanza (Credits: SSFacebook)Bisogna renderlo esplicito: laha oggettivamente una rosa sulla carta capace di lottare per i primi posti. Un dato che infatti al momento è stato rispecchiato dalla ...

