Incensurato ferito a colpi d’arma da fuoco a Napoli

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un uomo di 44 anni,, di origini dominicane, è statoin serata aconda. Trasportato in ambulanza all’ospedale Pellegrini, gli sono state riscontrate ferite al braccio sinistro e alla gamba sinistra. Non è in pericolo di vita. Secondo quanto ridai carabinieri, che indagano sull’episodio, i fatti sono avvenuti in via Saverio Mattei, a San Lorenzo, dove sono intervenuti i militari del nucleo operativo Stella e quelli della stazione Borgo Loreto. Accertamenti sono in corso per chiarire la dinamica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

I carabinieri del nucle operativo Stella e della stazione borgo Loreto sono intervenuti in via Saverio Mattei per un uomoda colpi d'arma da fuoco. Si tratta di undel '78, di origini dominicane. Dinamica ancora ignota. È stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso del Pellegrini con ferite al ...A rimanere gravementeil gestore del bar, un egiziano di 50 anni, che è stato trasportato in codice rosso all'Humanitas di Rozzano (Milano) per un pesante trauma cranico. Due le ... Agguato a Napoli, 44enne dominicano ferito a colpi di pistola Si torna a sparare a Napoli. I carabinieri del Nucleo operativo Stella e della stazione Borgo Loreto sono intervenuti questa sera in via Saverio Mattei, tra il Vasto e il Centro Storico del capoluogo, ...NAPOLI, San Lorenzo - Poco fa i carabinieri del nucleo operativo stella e della stazione borgo Loreto sono intervenuti in via saverio Mattei per un uomo ...