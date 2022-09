Fabian Ruiz: “Impossibile dire no al Psg, anche il Napoli voleva vendere” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Fabian Ruiz centrocampista del Psg ed ex calciatore del Napoli ha rilasciato una intervista al quotidiano spagnolo El Pais. Il giocatore ha chiarito la sua posizione, che è poi quella delineata durante il calciomercato estivo: il giocatore non voleva rinnovare ed andare via, magari a parametro zero, mentre il Napoli spingeva per venderlo prima della scadenza. Alla fine Fabian Ruiz col Psg ha trovato la soluzione giusta ed il Napoli ha potuto fare cassa. Fabian Ruiz intervista a El Pais Durante l’intervista il giocatore spagnolo ha detto: “È arrivata l’offerta e tutti abbiamo pensato che fosse molto buona. Ad un club come il Psg non si può dire di no, per la sua storia e per il grande progetto che ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 21 settembre 2022)centrocampista del Psg ed ex calciatore delha rilasciato una intervista al quotidiano spagnolo El Pais. Il giocatore ha chiarito la sua posizione, che è poi quella delineata durante il calciomercato estivo: il giocatore nonrinnovare ed andare via, magari a parametro zero, mentre ilspingeva per venderlo prima della scadenza. Alla finecol Psg ha trovato la soluzione giusta ed ilha potuto fare cassa.intervista a El Pais Durante l’intervista il giocatore spagnolo ha detto: “È arrivata l’offerta e tutti abbiamo pensato che fosse molto buona. Ad un club come il Psg non si puòdi no, per la sua storia e per il grande progetto che ...

