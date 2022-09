Draghi continui a indicare la via al Paese. Parla Sensi (Pd) (Di mercoledì 21 settembre 2022) Oggi il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato la mobilitazione parziale, sostenuto i referendum convocato dalle autorità filorusse in Ucraina e accusato l’Occidente di “ricatto nucleare”. Filippo Sensi, segretario della commissione Politiche dell’Unione europea alla Camera e candidato al Senato per il Partito democratico, come valuta il discorso di Putin? Mi pare un segnale manifesto di debolezza davanti al successo della controffensiva ucraina, oltreché il tentativo di intervenire all’Assemblea generale delle Nazioni Unite da remoto con una retorica fatta di provocazioni e falsità che conosciamo ormai purtroppo da alcuni mesi. Putin sembra oggi un uomo in gabbia e il suo messaggio ha sortito l’effetto opposto a quello desiderato dimostrando una crescente difficoltà agitando misure scotte come l’annessione, la mobilitazione e la minaccia nucleare. È una ... Leggi su formiche (Di mercoledì 21 settembre 2022) Oggi il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato la mobilitazione parziale, sostenuto i referendum convocato dalle autorità filorusse in Ucraina e accusato l’Occidente di “ricatto nucleare”. Filippo, segretario della commissione Politiche dell’Unione europea alla Camera e candidato al Senato per il Partito democratico, come valuta il discorso di Putin? Mi pare un segnale manifesto di debolezza davanti al successo della controffensiva ucraina, oltreché il tentativo di intervenire all’Assemblea generale delle Nazioni Unite da remoto con una retorica fatta di provocazioni e falsità che conosciamo ormai purtroppo da alcuni mesi. Putin sembra oggi un uomo in gabbia e il suo messaggio ha sortito l’effetto opposto a quello desiderato dimostrando una crescente difficoltà agitando misure scotte come l’annessione, la mobilitazione e la minaccia nucleare. È una ...

