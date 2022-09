GoalItalia : La travagliata notte di Douglas Costa ?????? - DAZN_IT : Siamo nella città del cinema ma questa non è una rissa da film ?? Protagonista: Douglas Costa #MLS #DAZN - sportli26181512 : #Douglas #Costa, follia con i Galaxy: rissa con due avversari ed espulsione: L'ex bianconero perde la testa nel mat… - RobertaFazio7 : RT @GoalItalia: La travagliata notte di Douglas Costa ?????? - Juveprimoamore3 : RT @GoalItalia: La travagliata notte di Douglas Costa ?????? -

Goal.com

LOS ANGELES (Stati Uniti) - Serata da dimenticare perche nella notte della vittoria per 4 - 1 dei suoi Los Angeles Galaxy contro i Colorado Rapids si rende protagonista assoluto, ma in negativo. L'ex Juve infatti, nonostante il ...LOS ANGELES (Stati Uniti) - Notte di follia nella MLS per, espulso nel match vinto dai suoi Los Angeles Galaxy per 4 - 1 contro i Colorado Rapids . Il largo risultato non è riuscito però a placare gli animi dell'ex bianconero che sul risultato ... Douglas Costa perde la testa: abbatte due giocatori del Colorado Non basta il successo per 4-1 ai Los Angeles Galaxy con l'ex Juve che perde la testa e riceve un rosso diretto dopo una rissa ben due giocatori del Colorado ...L'ex bianconero perde la testa nel match di vinto da Los Angeles per 4-1: rosso diretto dopo aver colpito ben due giocatori del Colorado ...