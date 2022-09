"Chiede armi? Così accetta l'escalation". Conte contro Zelensky (Di mercoledì 21 settembre 2022) Nelle ore in cui Putin è tornato a minacciare l'Ucraina e l'Occidente, il leader 5S ha criticato la richiesta di nuove armi di Zelensky. "Non possiamo affidare la nostra strategia allo scontro militare" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 21 settembre 2022) Nelle ore in cui Putin è tornato a minacciare l'Ucraina e l'Occidente, il leader 5S ha criticato la richiesta di nuovedi. "Non possiamo affidare la nostra strategia allo smilitare"

Link4Universe : Durante un'intervista a Biden, la giornalista chiede: 'Cosa diresti se Putin considerasse di usare armi chimiche o… - aldosele : @valeriosaitta1 @lucianocapone Non ha capito il tweet:nel giorno in cui il macellaio annuncia la mobilitazione di 3… - gseba_sca : Dopo le minacce di #Putin sulle armi atomiche e i referendum farsa anche la Cina molla il dittatore e chiede la pac… - Den96109848 : @amdo61 @jacopo_iacoboni Si ma tu stai dicendo che la Russia sta combattendo da sola ed soprattutto che Zelensky no… - 54Greco : @jacopo_iacoboni ti stai sbagliando, Zelensky chiede armi a lunga gittata per attaccare anche la Russia e Putin mob… -