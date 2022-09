Centrodestra, quanta fatica anche solo per parlare di scostamento di bilancio (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set – Nel Centrodestra si discute sullo scostamento di bilancio. C’è chi dice sì, ci vira sul forse, e chi lo rifiuta categoricamente allo stesso modo di quanto fatto per un anno e mezzo di governo Draghi. Centrodestra e scostamento di bilancio Salvini per il sì, Berlusconi per il nì, Meloni per il no. Il riassunto è grosso modo questo. Il Centrodestra fatica anche a pensarlo, uno scostamento di bilancio, con due alleati su tre decisamente propendenti per il diniego, dunque in piena concordanza con l’attuale governo uscente. Il segretario della Lega si esprime così: “Chi è contrario, sbaglia: vale per FdI e per il Pd. Sono a rischio chiusura migliaia di imprese e botteghe, è a rischio il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set – Nelsi discute sullodi. C’è chi dice sì, ci vira sul forse, e chi lo rifiuta categoricamente allo stesso modo di quanto fatto per un anno e mezzo di governo Draghi.diSalvini per il sì, Berlusconi per il nì, Meloni per il no. Il riassunto è grosso modo questo. Ila pensarlo, unodi, con due alleati su tre decisamente propendenti per il diniego, dunque in piena concordanza con l’attuale governo uscente. Il segretario della Lega si esprime così: “Chi è contrario, sbaglia: vale per FdI e per il Pd. Sono a rischio chiusura migliaia di imprese e botteghe, è a rischio il ...

