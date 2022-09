Ungheria, quella 'democratura' che tanto piace a Giorgia Meloni (Di martedì 20 settembre 2022) Predrag Matvajevic, il grande scrittore balcanico scomparso nel 2017, aveva coniato una definizione che calza a pennello per regimi come quelli sorti a est dopo il crollo dell'impero sovietico: ... Leggi su globalist (Di martedì 20 settembre 2022) Predrag Matvajevic, il grande scrittore balcanico scomparso nel 2017, aveva coniato una definizione che calza a pennello per regimi come quelli sorti a est dopo il crollo dell'impero sovietico: ...

huge1961 : RT @globalistIT: #Orban e Giorgia #Meloni, volete il sovranismo omofobo in salsa ungherese anche in Italia? Ne parla Umberto De Giovannange… - oznerol4 : RT @boni_castellane: Impostare l'ultima settimana su: 'Se vince la Destra diventiamo l'Ungheria' spiega alla perfezione la vita degli elett… - globalistIT : #Orban e Giorgia #Meloni, volete il sovranismo omofobo in salsa ungherese anche in Italia? Ne parla Umberto De Giov… - paolamorellato : RT @BeppeGiulietti: - Pamela15070130 : RT @boni_castellane: Impostare l'ultima settimana su: 'Se vince la Destra diventiamo l'Ungheria' spiega alla perfezione la vita degli elett… -