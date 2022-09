Un moderato non vota la fiamma e un riformista non vota Di Maio, spiega Renzi (Di martedì 20 settembre 2022) Secondo Matteo Renzi, Enrico Letta ha sbagliato tutto nella campagna elettorale. Il leader di Italia Viva, alleato nel Terzo Polo con Carlo Calenda, lo dice senza mezzi termini in un’intervista al Giornale. Spingendosi addirittura a definire il segretario del Partito democratico come «un infiltrato della Meloni». E a Berlusconi che dice di essere moderato, ricorda: «Un moderato non vota la fiamma, un riformista non vota Di Maio». Sul rapporto degli 007 americani in merito alle influenze russe sui partiti italiani, Renzi resta scettico e chiede le prove. «Un pezzo di sinistra ha la brutta abitudine di pensare che le elezioni si vincano evocando la paura», spiega Renzi. ... Leggi su linkiesta (Di martedì 20 settembre 2022) Secondo Matteo, Enrico Letta ha sbagliato tutto nella campagna elettorale. Il leader di Italia Viva, alleato nel Terzo Polo con Carlo Calenda, lo dice senza mezzi termini in un’intervista al Giornale. Spingendosi addirittura a definire il segretario del Partito democratico come «un infiltrato della Meloni». E a Berlusconi che dice di essere, ricorda: «Unnonla, unnonDi». Sul rapporto degli 007 americani in merito alle influenze russe sui partiti italiani,resta scettico e chiede le prove. «Un pezzo di sinistra ha la brutta abitudine di pensare che le elezioni si vincano evocando la paura»,. ...

