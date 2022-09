Stellantis | Mirafiori diventerà l’hub di economia circolare del gruppo Dall’a d Carlos Tavares molte promesse ma nessuna cifra

(Di martedì 20 settembre 2022) A, storico stabilimento torinese, nascerà il principale hub didia guida francese e con sede fiscale in Olanda sorto dall’unione tra Fca e Psa. Lo ha annunciato oggi l’amministratore delegatoin visita a Torino. L’impianto sarà inaugurato nel 2023 e garantirà modelli di produzione e consumo sostenibile. Lo stabilimento inizierà a operare con tre attività progettate per aumentare la sostenibilità produttiva: rigenerazione di componenti, ricondizionamento e smantellamento di veicoli. L’obiettivo è quello di espandersi ulteriormente a livello globale. La giornata diè stata particolare, ha incontrato lavoratori, istituzioni e poi giornalisti ma non le organizzazioni sindacali. Il ...

'Un incontro positivo e concreto quello connel quale l'azienda ha annunciato investimenti strategici a Torino e in Piemonte per la realizzazione adi una nuova piattaforma dedicata alle trasmissioni elettrificate e l'......incontro positivo e concreto quello con- proseguono Cirio e Lo Russo - nel quale l'azienda ha annunciato investimenti strategici a Torino e in Piemonte per la realizzazione adi ...Il futuro di Mirafiori è stato annunciato. Stellantis, infatti, ha spiegato quali sono i pianti per il polo torinese che torna al centro dei progetti del Gruppo. Due operazioni collegate, ma che segui ...“Abbiamo valutato positivamente quanto oggi ci è stato comunicato dal Gruppo Stellantis a Torino, rispetto a due importanti iniziative industriali sul comprensorio di Mirafiori. Una prima, relativa al ...