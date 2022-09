Roma. Calenda: “No a Stadio della Lazio a Flaminio” (Di martedì 20 settembre 2022) POLITICA Roma – CARLO Calenda -Stadio Flaminio – “Avevo fatto una proposta sulla riqualificazione dello Stadio Flaminio, da candidato a Roma, non è accaduto assolutamente niente. C’è un progetto del Coni con Cassa Depositi e Prestiti che sta lì da un sacco di tempo e va portato avanti. Purtroppo, e lo dico avendo un figlio e un fratello laziali, questo edificio non si presta a fare lo Stadio della Lazio, bisogna trovare un’altra soluzione e fare qui un grande centro per altri sport che il Coni stava progettando da tempo”. Così Carlo Calenda oggi a Roma in visita a piazzale Manila. FOTO: Credit by Depositphotos.com Leggi su romadailynews (Di martedì 20 settembre 2022) POLITICA– CARLO– “Avevo fatto una proposta sulla riqualificazione dello, da candidato a, non è accaduto assolutamente niente. C’è un progetto del Coni con Cassa Depositi e Prestiti che sta lì da un sacco di tempo e va portato avanti. Purtroppo, e lo dico avendo un figlio e un fratello laziali, questo edificio non si presta a fare lo, bisogna trovare un’altra soluzione e fare qui un grande centro per altri sport che il Coni stava progettando da tempo”. Così Carlooggi ain visita a piazzale Manila. FOTO: Credit by Depositphotos.com

