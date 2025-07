Borsa | l' Europa apre positiva e guarda a trattativa sui dazi

Le Borse europee aprono in rialzo, spinte dalla speranza di progressi nelle trattative sui dazi con gli Stati Uniti e dall'attenzione alla maratona di bilancio negli USA. Gli investitori restano vigili sulle tensioni geopolitiche in Medio Oriente e Ucraina, che continuano a influenzare i mercati. Londra, Francoforte e Parigi mostrano segni di ottimismo, ma il quadro resta complesso e pieno di incognite per i prossimi giorni.

Le Borse europee avviano la seduta in terreno positivo mentre si guarda alla trattativa con gli Stati Uniti sui dazi. Sotto i riflettori anche la maratona Usa per il bilancio. Resta alta l'attenzione sul fronte delle tensioni geopolitiche con le guerre in Medio Oriente e quella in Ucraina da parte della Russia. Avvio in rialzo per Londra (+0,26%), Francoforte (+0,24%) e Parigi (+0,11%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: l'Europa apre positiva e guarda a trattativa sui dazi

In questa notizia si parla di: guarda - trattativa - dazi - borsa

Borsa: l'Europa apre positiva e guarda a trattativa sui dazi - Le borse europee aprono con il segno più, alimentando ottimismo in attesa di sviluppi nelle trattative sui dazi e di una intensa maratona sul bilancio negli Stati Uniti.

Sui #dazi prosegue la trattativa fra #StatiUniti e #UnioneRuropea in vista della scadenza del #9luglio. Una delegazione di #Bruxelles sarà a #Washington... Vai su Facebook

Dazi: ecco la mappa delle trattative tra Usa e resto del mondo e il vero rischio per le Borse https://24plus.ilsole24ore.com/art/dazi-e-trattative-ecco-qual-e-vero-rischio-mercati-ed-economia-AHS79ISB?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_so Vai su X

Borsa: l'Europa apre positiva e guarda a trattativa sui dazi; Borsa: l'Europa apre positiva e guarda a trattativa sui dazi; Dazi, borse asiatiche in rialzo. Milano rimbalza in avvio, Ftse Mib +1,22% - Borsa: Milano rimbalza in avvio, Ftse Mib +1,22%.

Borsa: l'Europa apre positiva e guarda a trattativa sui dazi - Le Borse europee avviano la seduta in terreno positivo mentre si guarda alla trattativa con gli Stati Uniti sui dazi. Secondo msn.com

Dazi, l'Ue spera di chiudere con gli Usa un accordo al 10%. Missione a Washington - La Commissione europea punta a chiudere la partita dei dazi entro il 9 luglio, quando scadrà la sospensione Usa delle ... Segnala iltempo.it