Ancora sangue sulle strade del Lazio | scontro tra un’auto ed una moto su cui viaggiavano due persone rimaste gravemente ferite Lo scontro lungo la Sora-Ferentino

Ancora sangue sulle strade del Lazio. Un gravissimo incidente lungo la superstrada Sora-Ferentino ha coinvolto un'auto e una moto, lasciando due uomini gravemente feriti. La tragedia si è consumata nel pomeriggio, tra indagini e speranze di salvataggio. Restate aggiornati su questa drammatica vicenda seguendo DayItalianews, perché ogni dettaglio può fare la differenza.

Un drammatico incidente si è verificato oggi nel pomeriggio lungo la superstrada Sora-Ferentino, precisamente nei pressi dello svincolo per Veroli (Frosinone). L'incidente ha coinvolto una Fiat Panda e una motocicletta su cui viaggiavano due uomini, con esito grave per i centauri. La dinamica dell'incidente. Secondo quanto riportato dai Carabinieri della Compagnia di Alatri, che stanno conducendo le indagini sull'incidente, i dettagli esatti della causa dello scontro sono ancora in fase di accertamento. Stando alle prime ricostruzioni, il violento impatto ha avuto luogo tra una Fiat Panda e una moto, sulla quale si trovavano due centauri.

