Silicon Box a Novara l' Upo lancia l' indirizzo di studi in Energia e tecnologia del silicio

Novara si prepara a diventare il cuore dell’innovazione con l’arrivo di Silicon Box, un hub all’avanguardia dedicato all’energia e alla tecnologia del silicio. In attesa della sua apertura, l’Università del Piemonte Orientale introduce un nuovo percorso di studi: "Energia e tecnologia del silicio", un’opportunità unica per gli studenti che sceglieranno di iscriversi al corso di laurea in Fisica applicata. Un futuro promettente li aspetta, dove sapienza e innovazione si incontrano.

Un nuovo indirizzo di studi all'Università del Piemonte Orientale in attesa dell'arrivo di Silicon Box a Novara. Si chiama "Energia e tecnologia del silicio" e potrà essere scelto dagli studenti che si iscriveranno al corso di laurea in Fisica applicata a partire dal prossimo anno accademico. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

