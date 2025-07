Un nuovo apparecchio per la fototerapia donato alla Neonatologia del Policlinico di Modena

Un gesto di generosità che illumina il percorso dei piccoli pazienti. La famiglia di Antonio Panini, con il sostegno dell’Associazione Pollicino, ha donato un innovativo apparecchio per la fototerapia alla Neonatologia del Policlinico di Modena, guidata dal Professor Alberto Berardi. Questa donazione rappresenta un passo avanti importante nel garantire cure più efficaci e conforto ai neonati in difficoltà, dimostrando come l’amore e la solidarietà possano fare la differenza.

Un nuovo strumento per fototerapia da destinare alla Neonatologia del Policlinico di Modena, diretta dal Professor Alberto Berardi. È quello che la famiglia di Antonio Panini, con il supporto dell'associazione Pollicino, ha donato nei giorni scorsi al reparto dedicando questa iniziativa.

