Noa Lang al Napoli | definito l' accordo da 27 milioni | Conte ha il suo nuovo Kvaratskhelia

Dopo un inseguimento durato sei mesi, il Napoli ha ufficialmente chiuso l'acquisto di Noa Lang per 27 milioni di euro, rafforzando l'attacco di Antonio Conte. Un colpo che dimostra la volontà ferrea del club e del giocatore di arrivare ai massimi livelli. Con questa operazione, i partenopei si preparano a una stagione da protagonista, puntando a traguardi sempre più ambiziosi. La squadra ora è pronta a scrivere nuove pagine di successo.

Un inseguimento lungo sei mesi, una volontà di ferro da parte del giocatore e ora, finalmente, la fumata bianca. Secondo quanto annunciato oggi da La Gazzetta dello Sport, il Napoli ha definito in ogni dettaglio l'acquisto di Noa Lang. L'attaccante olandese è da considerarsi a tutti gli effetti il nuovo rinforzo per l'attacco di Antonio Conte, il secondo grande colpo di un mercato che, dopo Kevin De Bruyne, porta un altro carico di qualità purissima alla corte dei campioni d'Italia. I due club, Napoli e PSV Eindhoven, sono entrati nella fase finale: quella della stesura dei contratti. Un affare benedetto da Conte per l'erede di Kvara. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Noa Lang al Napoli: definito l'accordo da 27 milioni | Conte ha il suo nuovo Kvaratskhelia

