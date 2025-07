‘Le Faremo Sapere’ sul podio di ‘E fu Cinema’ | doppio premio per Settima Arte e Oriocenter

Il cinema italiano si conferma protagonista con 'Le Faremo Sapere', che aggiunge un altro prestigioso riconoscimento al suo palmarès. Dopo aver trionfato al Cortinametraggio con il premio ANPIT e il Groenlandia FILM, il cortometraggio dei talentuosi studenti di Settima Arte conquista anche il podio a 'E Fu Cinema' di Pomarance, celebrando la creatività e l'innovazione nel mondo del cinema. Un successo che rafforza il valore della settima arte in Italia e oltre.

Dopo i due importanti riconoscimenti ottenuti al Cortinametraggio – il premio ANPIT e il premio Groenlandia FILM – il cortometraggio ‘ Le Faremo Sapere’, realizzato dai 10 migliori studenti della scorsa edizione del Settima Arte Festival, conquista il podio anche alla prima edizione del Festival ‘ E Fu Cinema’ di Pomarance, svolto il 27 e il 28 giugno. Il Festival, nato in omaggio ai fratelli Pineschi – pionieri del sonoro cinematografico originari di Pomarance – ha posto l’accento sull’ innovazione del sonoro nel cinema, proponendo masterclass, mostre e incontri con importanti cineasti. La sezione ‘E Fu Cinema Short Film Festival’ ha selezionato 114 cortometraggi provenienti da tutto il mondo, tra i quali ‘Le Faremo Sapere’ ha brillato per originalità e intensità narrativa, ottenendo due candidature ufficiali, per Miglior sceneggiatura e Miglior attore protagonista (Giorgio Marchesi). 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - ‘Le Faremo Sapere’ sul podio di ‘E fu Cinema’: doppio premio per Settima Arte e Oriocenter

