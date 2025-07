Chiara Petrolini in aula fissata una nuova perizia psichiatrica | il gesto spontaneo del padre

Il caso di Chiara Petrolini continua a scuotere l’opinione pubblica, tra emozioni e misteri irrisolti. La giovane, accusata di un gesto atroce e ora al centro di un dibattimento complesso, affronta nuove tappe processuali: in aula è stata fissata una perizia psichiatrica per valutare la sua lucidità e motivazioni. Il gesto spontaneo del padre, che ha fatto emergere aspetti profondi e delicati, potrebbe rivelare dettagli decisivi per la verità.

BOLOGNA – Il caso di Chiara Petrolini, accusata di aver ucciso i suoi due figli neonati e di averli sepolti nel giardino di casa, è sempre più al centro dell’attenzione. La giovane, che il prossimo luglio compirà 22 anni, è agli arresti domiciliari a Vignale di Traversetolo, e il suo processo è stato segnato da un momento drammatico in aula. La richiesta di una perizia psichiatrica sulla sua capacità di intendere e volere è stata avanzata dal difensore, l’avvocato Nicola Tria, ed è stata accolta dai giudici con l’obiettivo di fare chiarezza sulla condizione psicologica della giovane. Il Ruolo Cruciale della Perizia Psichiatrica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Chiara Petrolini, in aula fissata una nuova perizia psichiatrica: il gesto spontaneo del padre

In questa notizia si parla di: petrolini - aula - chiara - fissata

Neonati sepolti nel giardino di casa: Chiara Petrolini in aula, la difesa invoca l’infermità mentale. L'ex fidanzato: "Voglio capire cosa aveva nella mente" - Un caso agghiacciante scuote il tribunale di Parma: Chiara Petrolini, 21 anni, è accusata di aver ucciso e sepolto i suoi due neonati nel giardino di casa.

Perizia psichiatrica su Chiara Petrolini disposta dalla Corte d’assise: le ultime notizie sul caso dei neonati sepolti; Neonati morti, a Parma al via processo a Chiara Petrolini: le immagini dall'aula; Neonati sepolti, perizia psichiatrica per Chiara Petrolini. L’ex in aula: «Perché lo ha fatto?».

Chiara Petrolini, il processo: sì alla perizia psichiatrica. I genitori: «Ci sono tante domande in questa storia...» - Il padre dell’imputata in aula con la moglie: «In questa storia ci sono tante domande» ... Scrive msn.com

Chiara Petrolini in aula, la 21enne accusata di duplice infanticidio e occultamento di cadavere - A Parma al via il processo a carico di Chiara Petrolini, la 21enne di Vignale di Traversetolo, accusata di duplice omicidio premeditato e soppressione dei cadaveri dei due figli neonati, partoriti e s ... Riporta informazione.it