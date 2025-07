Monte di Procida spacciatore in strada con la droga anche nelle mutande | arrestato 28enne

Una scena che mette in luce il volto oscuro della criminalità a Monte di Procida, dove un giovane spacciatore è stato fermato dai carabinieri con 100 grammi di hashish nascosti ovunque, anche nelle mutande. Ernesto Alborino, già noto alle forze dell’ordine, ora si trova a dover rispondere delle sue azioni. Questa vicenda solleva interrogativi sulla lotta allo spaccio e sulla sicurezza nelle nostre comunità…

Aspettava presumibilmente clienti per vendere droga, ma è stato fermato dai carabinieri con 100 grammi di hashish addosso, nascosti tra le tasche e perfino nelle mutande. Ernesto Alborino, 28enne del posto già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai militari della locale stazione.

