Calciomercato Inter Valentin Carboni piace al Genoa La situazione

L'Inter si prepara a voltare pagina dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club, ma le novità non finiscono qui: Valentin Carboni, giovane talento argentino, sta attirando l’attenzione del Genoa. La sua situazione attuale e le possibili mosse di mercato rendono il panorama nerazzurro ancora più interessante. Resta con noi per scoprire come evolverà questa intrigante trattativa e quale futuro attende il promettente calciatore.

Nella serata di ieri l'Inter ha terminato la propria esperienza al Mondiale per Club. Il gol di Cano in avvio e di Hercules in pieno recupero hanno regalato al Fluminense una gara da sogno.

Il #Genoa in prima fila per il prestito di Valentin #Carboni dell'#Inter. #Calciomercato #transfers. [@DiMarzio] Vai su X

Il Mondiale per Club sarà decisivo per il futuro prossimo di Valentin Carboni, quindi per la permanenza o meno all'Inter. Vai su Facebook

Per Carboni c'è una squadra in prima fila; Carboni si fa mezzala per l'Inter: Sì, mi ci vedo. So che credono in me, qualunque sia il futuro; Valentin Carboni: il futuro all'Inter è appeso a un filo, ma Chivu può cambiare tutto.

Genoa su Valentin Carboni dell'Inter: si tratta per il prestito. Le news di calciomercato - Il Genoa è in prima fila per Valentin Carboni dell’Inter, nel caso in cui i nerazzurri dovessero aprire a un prestito in uscita. Scrive sport.sky.it

MERCATO | Valentin Carboni, c'è il Genoa! Juve-Osimhen si infiamma | OneFootball - I bianconeri lavorano al 'sì' del giocatore, che per ora rifiuta la corte dell'Arabia Saudita e sogna la Premier. Segnala onefootball.com