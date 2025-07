Trump minaccia Elon Musk | Senza sussidi dovrebbe tornare in Sudafrica

Nel turbine delle polemiche politiche, Donald Trump lancia una pesante minaccia a Elon Musk, suggerendo che senza i sussidi federali il visionario imprenditore dovrebbe tornare in Sudafrica. Con un tono deciso, Trump invita il dipartimento Doge a riconsiderare gli aiuti statali a Tesla, promettendo risparmi considerevoli. Una sfida che mette in luce le tensioni tra potere e innovazione nel panorama americano, lasciando aperta la domanda: quale sarà il futuro di Musk e delle sue aziende?

Il presidente Usa, Donald Trump, in un post sul suo social Truth ha minacciato Elon Musk, avvertendo che senza i sussidi federali il ceo di Tesla "probabilmente" dovrebbe "tornare a casa in Sudafrica" e suggerendo che il Doge, cioè il dipartimento della sua amministrazione per l'efficienza del governo, dovrebbe analizzare i sussidi destinati alle aziende di Musk per risparmiare "un sacco di soldi" federali. "Elon Musk sapeva, molto prima del suo endorsement per me come presidente fatto con tanta forza, che ero fortemente contrario all'obbligo di utilizzare veicoli elettrici. È ridicolo, ed è sempre stato un punto fondamentale della mia campagna elettorale.

