Il Diorama festival arriva a Loreto Aprutino con musica arti visive e calici creativi

il perfetto connubio tra storia, arte e cultura. Tra musica, arti visive e calici creativi, il Diorama Festival trasforma Loreto Aprutino in un palcoscenico magico dove memoria e tradizione si incontrano per creare un’esperienza unica. Non perdere l’appuntamento di sabato 5 luglio 2025: un’occasione imperdibile per immergersi in un mondo di emozioni e creatività, tutto all’insegna della gratuità e della convivialità.

Tra memoria e tradizione, il Diorama festival arriverà a Loreto Aprutino nel fine settimana. L'appuntamento è per sabato 5 luglio 2025 dalle ore 17.30. L'ingresso è gratuito. Per la terza volta, Diorama festival torna Loreto Aprutino, un ritorno atteso, in un luogo che rappresenta in modo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

