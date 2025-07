Roma oggi sciopero delle farmacie per 4 ore Cosa sapere

Oggi a Roma si svolge uno sciopero delle farmacie di quattro ore, con chiusure che interesseranno le prime ore della giornata. I lavoratori protestano contro la proposta di aumento salariale di Federfarma, giudicata insufficiente e inaccettabile. È importante conoscere le farmacie chiuse e le alternative disponibili per non rimanere senza assistenza. Ecco tutto ciò che bisogna sapere per affrontare questa giornata senza inconvenienti.

Farmacie chiuse a Roma. Per la giornata di oggi, 1° luglio, è stato proclamato uno sciopero di 4 ore per tutti i lavoratori dipendenti delle farmacie romane per protestare contro la posizione di Federfarma, che ha avanzato "la proposta di un aumento salariale complessivo di 120 euro per i prossimi tre anni". Una misura che le organizzazioni sindacali hanno definito "inadeguata e irricevibile". Le farmacie chiuderanno quindi i battenti dalle 8 alle 12.

