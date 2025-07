Pendolari la marcia su Roma dei sindaci | Sit-in contro troppi disservizi cronici

Uniti sotto un’unica voce, i sindaci di Umbria e Toscana si sono ritrovati a Roma per denunciare i disservizi cronici che affliggono i pendolari. Quaranta primi cittadini hanno manifestato il loro sostegno, chiedendo interventi concreti per migliorare la mobilità e garantire servizi affidabili. Questa proteste testimonia l’importanza di una rete ferroviaria efficiente e al passo coi tempi, perché il benessere dei cittadini non può più aspettare.

Quaranta sindaci a Roma a sostegno dei pendolari umbri e toscani. Si tratta dei primi cittadini, tra gli altri, di Orvieto, Lugnano in Teverina, Baschi, Porano, Chiusi, Cortona, dei Comuni dell’area interna sud ovest Orvietano, del Trasimeno e della Valdichiana senese che alle 7.25 di oggi, primo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Marcia dei sindaci su Roma a difesa dei pendolari - Oggi la manifestazione che vede insieme i primi cittadini del Viterbese, dell'Orvietano e della bassa Toscana. Segnala civonline.it

Treni sulla linea lenta: sindaci in viaggio verso Roma per protesta - Sono una quarantina i sindaci di Umbria e Toscana in viaggio verso Roma insieme ai pendolari per protestare contro la decisione di spostare i treni da e per la capitale sulla cosiddetta linea lenta. umbria24.it scrive