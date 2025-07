Scontro tra un' auto e una moto a Mariano Comense un ferito

Un incidente si è verificato questa mattina a Mariano Comense, coinvolgendo un'auto e una moto in via per Arosio. Fortunatamente, anche in questa occasione, le conseguenze sono state lievi, seppur si sia reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Il centauro coinvolto è rimasto ferito, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni gravi. La sicurezza stradale resta una priorità, e i controlli continueranno per prevenire futuri incidenti.

Nuovo incidente questa mattina intorno alle 8.45. Anche in questo caso, per fortuna, senza conseguenze gravi per le persone coinvolte. Lo scontro, tra un'auto e un a moto è avvenuto a Mariano Comense in via per Arosio, dove sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Come detto, il centauro. 🔗 Leggi su Quicomo.it

