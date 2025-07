Michael Jordan a Trieste grazie a 800 droni | lo spettacolo è incredibile!

Lo scorso 23 giugno Trieste ha vissuto un evento straordinario: un spettacolo di luci con 800 droni dedicato a Michael Jordan, prodotto da Allumee e diretto da DEFMO Studio. Il cielo si è trasformato in un palcoscenico digitale, celebrando la leggenda del basket con immagini iconiche come la silhouette della scarpa, la schiacciata e il famoso logo Jumpman. Un'esperienza che resterà impressa nella memoria di chi l'ha vista, dimostrando come la tecnologia possa rendere omaggio alle icone sportive in modo spettacolare.

Lo scorso 23 giugno a Trieste è andato in scena lo spettacolo di droni prodotto da Allumee con la direzione creativa di DEFMO Studio. Il cielo si è trasformato in una celebrazione della leggenda di Michael Jordan, riproducendo prima la silhouette della sua iconica scarpa, poi la sua sagoma mentre schiaccia a canestro e, infine, il noto logo Jumpman. Credits @DroneReportage. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Michael Jordan a Trieste grazie a... 800 droni: lo spettacolo è incredibile!

