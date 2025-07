Ucraina la Russia conquista l’intera regione di Lugansk

In un'epoca di tensioni crescenti, la Russia ha consolidato il suo controllo sull'intera regione di Lugansk, segnando un nuovo capitolo nel conflitto ucraino. Tre anni dopo l'invasione, questa vittoria strategica mette in discussione gli equilibri regionali e le prospettive di pace. Ma cosa significa davvero questo cambio di scenario per il futuro dell’Ucraina e della stabilità internazionale? È il momento di approfondire i dettagli e comprendere le implicazioni di questa evoluzione.

La Russia ha assunto il pieno controllo della regione orientale di Lugansk a tre anni dall’invasione dell’Ucraina. Il presidente Vladimir Putin ha ordinato l’ingresso di migliaia di truppe in Ucraina nel febbraio 2022, ha dichiarato il capo della regione, sostenuto dalla Russia, alla televisione di stato russa. Lugansk, che ha una superficie di 26.700 km quadrati, è la prima regione ucraina a passare completamente sotto il controllo consolidato delle forze russe da quando la Russia ha annesso la Crimea nel 2014. Lugansk. Nel settembre 2022 Putin ha dichiarato che Lugansk, insieme alle regioni parzialmente controllate di Donetsk, Cherson e Zaporizhia, sarebbe stata annessa alla Russia. 🔗 Leggi su Open.online

