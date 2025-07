Pensioni 2026 Inps | ‘Stop al pagamento differito del Tfs Tfr ai dipendenti pubblici’

La riforma delle pensioni nel 2026 si fa strada, con una novità che sta facendo discutere: stop al pagamento differito del TFS/TFR ai dipendenti pubblici, come annunciato nella relazione programmatica dell’INPS per il periodo 2026-2028. Dopo anni di attese più lunghe rispetto ai lavoratori privati, questa normativa mira a ridurre i tempi di accesso alle liquidazioni finali, garantendo maggior tempestività e trasparenza. Ma cosa cambierà concretamente?

' Stop al pagamento differito del TFSTFR ai dipendenti pubblici' così cita la nuova relazione programmatica del servizio di vigilanza INPS su TFSTFR per il periodo 2026-2028, sono effettivamente anni che si cerca di ridurre i tempi in quanto per i lavoratori del settore privato i tempi di attesa sono praticamente insesistenti rispetto a quelli del settore pubblico. Il trattamento di fine rapporto viene infatti erogato mediamente al dipendente con l'ultima busta paga, entro quindi 30-45 giorni dopo che ha cessato il rapporto di lavoro, mentre nel settore pubblico i tempi sono decisamente più dilatati, circa 12 mesi se si tratta si cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età e di servizio.